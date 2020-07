Taglio tasse 2020: stop Irap per imprese e autonomi. I requisiti (Di martedì 7 luglio 2020) Taglio tasse 2020: stop Irap per imprese e autonomi. I requisiti Taglio tasse 2020: lo stop dell’Irap per quest’anno previsto dal Decreto Rilancio passa l’esame della Commissione Bilancio della Camera. Ecco chi potrà usufruirne.Segui Termometro Politico su Google News Taglio tasse 2020: stop dell’Irap in automatico Taglio tasse 2020: lo stop dell’Irap previsto nel quadro delle misure contenute nel Decreto Rilancio, di fatto senza subire alcuna modifica significativa, passa l’esame della Commissione Bilancio della Camera. Quindi, niente stop al pagamento solo in caso di diminuzione del fatturato pari al 33% tra aprile 2019 e aprile 2020, come recentemente era stato proposto con un emendamento, anzi, il Taglio dell’imposta scatterà in automatico per tutte le imprese con un fatturato non superiore ai 250 milioni di ... Leggi su termometropolitico

Busta paga più pesante per 330mila bresciani. Dal 1° luglio è infatti scattato il taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di Bilancio 2019, che porta ad aumenti in busta paga per 16 milioni di l ...

(Teleborsa) - "È necessario far ripartire la locomotiva. La locomotiva sono le imprese. Il taglio deve andare a loro beneficio perché creano lavoro, il lavoro produrrà i redditi e i redditi alimentera ...

