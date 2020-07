Sorrento: Studente 15enne si Tuffa dagli Scogli, Ora Rischia di Non Camminare Più (Di martedì 7 luglio 2020) Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale per dopo essere trasferito a Caserta, ha subito gravi danni alle gambe. Stava trascorrendo la giornata nella località di “Resegone” il giovane coinvolto in un grave incidente al mare. Si era recato a Meta di Sorrento con gli amici per lanciarsi dagli Scogli, ad un certo punto dopo un tuffo sarebbe andato ad urtare contro una pietra presente in acqua. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza, le condizioni del ragazzino sono risultate subito gravi, è stato quindi portato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Viste le gravi lesioni evidenziate dalla Tac è stato preferito trasferirlo in eliambulanza all’Ospedale di Caserta dove è stato condotto al reparto di neurochirurgia. Il 15enne risulterebbe vigile ma non sarebbe ancora ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento Studente Esami di maturità al via. Come si procede con le norme Covid SorrentoPress