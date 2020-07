Sindacati: necessario rilancio, domani sit in a Fiumicino (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Nell’aeroporto di Fiumicino sono presenti oltre 15mila lavoratori del Trasporto aereo: soltanto Alitalia ne conta 12mila. Si tratta di persone e famiglie fortemente preoccupate per la ripresa di un settore che non puo’ restare invisibile. domani, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, saremo al T3, scalo di Fiumicino, per chiedere a gran voce misure di sostegno adeguate per il rilancio di un comparto strategico e dei suoi addetti”. E’ quanto si legge in una nota delle Segreterie Regionali e Provinciali del Trasporto Aereo di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e Ugl Trasporto Aereo, in cui si aggiunge che “i numeri parlano da soli: il picco massimo di passeggeri raggiunto in questi giorni e’ stato tra gli 11mila e i 20mila, nello stesso periodo del 2019 la forbice era tra 120 e 130mila.” “Si tratta di una crisi che non ... Leggi su romadailynews

Stefani37028882 : RT @filleacastro: Il #Durc? Non è necessario. Blitz dei #5stelle in Parlamento. I sindacati degli #edili si mobilitano. In #Calabria le con… - SimoneCelebre : RT @filleacastro: Il #Durc? Non è necessario. Blitz dei #5stelle in Parlamento. I sindacati degli #edili si mobilitano. In #Calabria le con… - filleacastro : Il #Durc? Non è necessario. Blitz dei #5stelle in Parlamento. I sindacati degli #edili si mobilitano. In #Calabria… - filleasardegna : VERGOGNA! #ilDurcnonsiTocca @filleacgil @CgilSarda - filleacgil : RT @CgilSarda: Il Durc? Non è necessario. Blitz dei #5stelle in Parlamento. I sindacati degli #edili si mobilitano -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati necessario Statalizzazione scuole dell'infanzia di Pisa: critiche dei sindacati all'amministrazione PisaToday A settembre come maestri elementari anche studenti universitari del quarto anno

La Ferrari nelle mani di un ragazzo o di una ragazza col foglio rosa. Proprio così. Salvo modifiche dell’ultim’ora, infatti, il Ministero dell’Istruzione, preoccupato di non riuscire a trovare candida ...

Aeroporto Raffaello Sanzio, la preoccupazione dei sindacati per il bando regionale

ANCONA – Le segreterie di FILT CGIL- FIT CISL – UILTRASPORTI sono molto preoccupate per le notizie di stampa che riguardano l’aeroporto Raffaello Sanzio su cui si punta per il rilancio del turismo ne ...

La Ferrari nelle mani di un ragazzo o di una ragazza col foglio rosa. Proprio così. Salvo modifiche dell’ultim’ora, infatti, il Ministero dell’Istruzione, preoccupato di non riuscire a trovare candida ...ANCONA – Le segreterie di FILT CGIL- FIT CISL – UILTRASPORTI sono molto preoccupate per le notizie di stampa che riguardano l’aeroporto Raffaello Sanzio su cui si punta per il rilancio del turismo ne ...