Serie A, 31ª giornata: le designazioni arbitrali per le gare di mercoledì 8 luglio 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) La Serie A riparte subito con gli anticipi della 31ª giornata Lecce-Lazio e Milan-Juventus, in programma questa sera. La CAN, oggi, ha reso note le designazioni arbitrali per le restanti sei gare in programma mercoledì 8 luglio: spiccano lo scontro salvezza Torino-Brescia, oltre ad Atalanta-Sampdoria, Roma-Parma e Genoa-Napoli. Le designazioni arbitrali complete FIORENTINA-CAGLIARI (ore 19.30) Arbitro: Manganiello Assistenti: Ranghetti-Colarossi IV° Uomo: Abbattista VAR: Pairetto AVAR:... Leggi su 90min

