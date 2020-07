Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei Giornalisti (Di martedì 7 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall'Ordine dei Giornalisti dopo che suo figlio Leon ha contestato Matteo Salvini ad un evento a Milano: ecco per quali motivi. Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall'Ordine dei Giornalisti, secondo quanto appreso dall'Agi, per violazione della carta di Treviso. Selvaggia avrebbe permesso l'identificazione di suo figlio Leon Pappalardo, un ragazzo minorenne, durante la contestazione a Matteo Salvini di cui si è parlato negli ultimi giorni. Domenica scorsa Selvaggia Lucarelli ha difeso suo figlio Leon che aveva contestato Matteo Salvini. Leon ha quindici anni e si era rivolto al leader della Lega dandogli dell'omofobo e del razzista. Identificato dalla polizia, davanti alla madre ed al suo compagno, il ragazzo era stato lasciato andare, ma il video aveva fatto il giro dei social ... Leggi su movieplayer

Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall'Ordine dei Giornalisti dopo che suo figlio Leon ha contestato Matteo Salvini ad un evento a Milano: ecco per quali motivi. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 07/07/ ...Ha difeso suo figlio dopo esser stato identificato dalla Polizia per aver criticato – rientrando nei canoni della civiltà, seppur con toni accesi – Matteo Salvini in un luogo pubblico. Lo ha difeso da ...