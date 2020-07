Scuola, Agcom: "Il 12,7% degli studenti italiani non accede alla didattica a distanza" (Di martedì 7 luglio 2020) La pandemia causata dal Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) ha reso ancora più evidente "in tutta la loro gravità le disuguaglianze sociali e digitali preesistenti", che "rischiano di compromettere il lento processo di digitalizzazione" in Italia. Questo uno dei passaggi dell'analisi dell'Agcom nell'allegato alla Relazione annuale, in cui si legge anche che durante il periodo di emergenza, "il 12,7% degli studenti non ha usufruito della didattica a distanza". Leggi su tg24.sky

