Roma | flashmob di protesta delle Spose a Fontana di Trevi e Piazza di Spagna

Le Spose italiane hanno protestato a Fontana di Trevi ed a Piazza di Spagna contro il rigido protocollo di tutte le cerimonie religiose definito tra il Governo Conte e la CEI. Abiti bianchi e cartelli di protesta per il rinvio forzato dei loro matrimoni. In questa maniera e Spose italiane hanno protestato a Fontana di Trevi ed a Piazza di Spagna contro il rigido protocollo di tutte le cerimonie religiose definito tra il Governo Conte e la CEI. Il flashmob delle nubili, organizzato dall'Airb – Associazione Italiana Regalo, Bomboniera, Wedding e Confetti -, ha voluto attirare l'attenzione sulle inflessibili regole del rito del matrimonio applicate dalle Curie territoriali che giungono sino al divieto di far accompagnare la sposa all'altare, sotto braccio, dal proprio padre o al divieto di accogliere gli sposi sul sagrato con il rituale lancio del riso.

