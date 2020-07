Riapertura scuole a settembre, test sierologici a docenti e bidelli: «In 15 giorni due milioni di esami» (Di martedì 7 luglio 2020) Il parere del Comitato al governo : analisi in 15 giorni prima della data di avvio delle lezioni. Subito il tampone per i positivi. Gli studenti saranno controllati «a campione» Leggi su corriere

BIELLA – A seguito della pubblicazione da parte del ministero dell’Istruzione delle linee guida per la riapertura in sicurezza delle scuole il prossimo 14 settembre, l’assessorato all’Istruzione della ...

Riapertura scuole a settembre, gli scienziati: «Test sierologici a docenti e bidelli»

Prima dell’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti e il personale dovranno effettuare il test sierologico. A due settimane dall’avvio delle lezioni in tutti gli istituti italiani sarà necessario ef ...

