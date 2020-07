Pagelle Lecce-Lazio 2-1: voti, tabellino e ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Lazio 2-1, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al via del Mare i padroni di casa sconfiggono per 2-1 Immobile e compagni, una vittoria pesantissima per i giallorossi che rilanciano le loro speranze in ottica salvezza. Di seguito i giudizi del match, i biancocelesti di fatto dicono addio al sogno scudetto. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS PATRIC MORDE DONATI: ESPULSO COL VAR Lecce (4-3-2-1): Gabriel 6.5; Donati 6, Lucioni 7, Paz 6, Calderoni 6; Barak 6, Petriccione 6.5 (27′ st Deiola 6), Mancosu 5.5; Saponara 6.5 (14′ st Farias 6), Falco 6.5 (27′ st Rispoli 6); Babacar 7 (7′ st Majer 6). In panchina: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Shakov, Maselli, Rimoli. Allenatore: Liverani 6.5. Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 4.5, Acerbi 4.5, Radu 5.5 (1′ ... Leggi su sportface

