OnePlus Nord debutta il 21 luglio con il primo lancio al mondo in AR (Di martedì 7 luglio 2020) by Hynerd.it Come ben saprete, il prossimo 21 luglio 2020 OnePlus, nota azienda leader nel settore della tecnologia mobile, presenterà il nuovo OnePlus Nord, il primo device dell’ultimissima linea di smartphone che si aggiunge alla gamma di smartphone del brand. Il colosso cinese ha già sfidato le regole del mercato degli smartphone, spingendosi oltre i suoi tradizionali confini con il lancio di OnePlus 2, organizzando la prima presentazione mondiale di prodotto interamente in VR. Ora, cinque anni dopo, conferma la sua vocazione pionieristica, … su: OnePlus Nord debutta il 21 luglio con il primo lancio al mondo in AR Leggi su hynerd

