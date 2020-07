“Negra di mer**, lavami i pavimenti, non hai diritti”: gli insulti razzisti del calciatore del Monregale (Di martedì 7 luglio 2020) “Sei negra e donna, non hai diritti”. Un video pubblicato su Instagram con risvolti inquietanti e che vede come protagonista un calciatore del Moregale calcio, Marco Rossi, il quale si lancia in una serie di insulti sessisti e intrisi di razzismo contro una giovane influencer nera di Milano. Il ragazzo di 19 anni e atleta nella squadra di Modovì, a Cuneo, non è stato ancora sottoposto a nessun tipo di provvedimento da parte della squadra. “C’è una negra di mer** che pensa di avere i diritti, e tra l’altro sta negra è pure donna, e già le parole donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase – l’elegante esordio del giovane – in più se aggiungi un negra, fa già ridere così”. “Questo orango tango – continua – ha avuto la brillante idea di denunciarmi per ... Leggi su tpi

