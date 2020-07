Musa Juwara, dal viaggio sul barcone al primo gol in Serie A (Di martedì 7 luglio 2020) Musa Juwara è arrivato in Italia nell'estate del 2016 via mare. Era il 10 giugno, Juwara è arrivato con un barcone sulle coste della Sicilia, dopo un viaggio durato giorni in fuga dal Gambia, la sua nazione d'origine. I genitori biologici non erano con lui quando è stato soccorso in pieno Mediterraneo dalla Fgs Frankfurt, nave di una Ong tedesca. La sua storia è diventata da copertina dopo il gol segnato con la maglia del Bologna a San Siro contro l'Inter, la sua prima rete in Serie A. Una vittoria targata Musa Brothers, come hanno ribattezzato lui e il connazionale Barrow, che di nome fa Musa anche lui. https://twitter.com/BfcOfficialPage/status/1279848207690973184La seconda vita in Basilicata L’estate di quattro anni fa sembra lontana, eppure è ancora viva nei ricordi. Da Messina il trasferimento al centro di accoglienza di Ruoti, in ... Leggi su gqitalia

Domenica scorsa il Bologna ha battuto l’Inter a San Siro (1-2) con una rimonta sorprendente. La squadra rossoblu era ancora in svantaggio a un quarto d’ora dalla fine della partita, quando un gol del ...

IL PERSONAGGIO «Siamo noi quelli fortunati ad aver incrociato la sua strada».

«Siamo noi quelli fortunati ad aver incrociato la sua strada». Avigliano, dodicimila anime in Basilicata. Il calcio? Più di un diversivo: si gonfia un pallone per soffiarci dentro anche un po' di desi ...

Domenica scorsa il Bologna ha battuto l'Inter a San Siro (1-2) con una rimonta sorprendente. La squadra rossoblu era ancora in svantaggio a un quarto d'ora dalla fine della partita, quando un gol del ... «Siamo noi quelli fortunati ad aver incrociato la sua strada». Avigliano, dodicimila anime in Basilicata. Il calcio? Più di un diversivo: si gonfia un pallone per soffiarci dentro anche un po' di desi ...