Morto Sebastian Athie, la star di Disney Channel aveva 24 anni (Di martedì 7 luglio 2020) È Morto Sebastian Athie, celebre attore di Disney Channel Latin America conosciuto per aver recitato nella serie tv di successo Once. L’attore, amatissimo per il ruolo di Lorenzo Guevara, è venuto a mancare all’età di 24 anni. Le circostanze della sua morte, come riporta il Daily Mail, almeno per ora non sono state chiarite. Sebastian era nato in Messico e si era trasferito a Buenos Aires quando era ancora adolescente, diventando poi argentino d’adozione. La notizia del decesso è stata diffusa dalla famiglia che però non ha fornito ulteriori spiegazioni sulle cause della morte. Sul canale ufficiale di Disney Channel Latin America è apparso un messaggio di cordoglio. “Ci rammarichiamo per la tua partenza”, si legge. Sebastian Athie aveva iniziato a recitare giovanissimo e a la svolta era arrivata quando la Disney ... Leggi su dilei

0Marcullo02 : RT @fanpage: La star della Disney aveva solo 24 anni. Addio Sebastian - fanpage : La star della Disney aveva solo 24 anni. Addio Sebastian - bernasconda : @benedettallort È morto Sebastian Athie, non so se hai presente la serie O11CE, lui era tra i protagonisti - xWiseGirl : @xSherlocked221B Vedo che c'è uno schema: psicopatici e destinati a morire, tipo in Shadowhunters uno dei miei pref… -