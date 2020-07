Mamma No Vax Porta La Figlia ad un Covid-Party, La Ragazza Muore in Due Settimane (Di martedì 7 luglio 2020) La Ragazza era immunodepressa, si è recata in una chiesa affollata dove veniva favorito il contagio, la madre è una no-vax. Una storia triste e controversa giunge da oltreoceano, una Ragazza di 17 anni era stata mandata dalla madre ad un Covid-Party, ossia un ritrovo per diffondere il contagio del virus. Si chiamava Carsyn Leigh Davis, residente a Fort Myers in Florida, era presente a questa “cerimonia” il mese scorso, qui era stata a contatto appositamente con la folla senza rispettare il distanziamento sociale, ed il 23 giugno è deceduta a causa del Covid dopo essere stata curata per una settimana. Inizialmente i genitori, tra cui la madre, no-vax di convinzione hanno preferito non Portarla in ospedale preferendo curarla in casa nonostante l’aggressività della malattia (la giovane inoltre era immunodepressa e in passato aveva ... Leggi su youreduaction

Frances51070652 : Mamma no vax manda la figlia immunodepressa a un covid party: la ragazza muore dopo 2 settimane La stupidità fa pi… - a_iervolino : Arrestatela immediatamente - AlexZan87 : Mamma no vax manda la figlia immunodepressa a un covid party: la ragazza muore dopo 2 settimane - nadurnet : RT @AntonioMileo: Mamma no vax manda la figlia immunodepressa a un covid party: la ragazza muore dopo 2 settimane - Devabole : RT @alexcorr97: Non avrei mai pensato ci fosse davvero qualcuno in grado di mettere a rischio la vita di sua figlia, facendola morire, pur… -