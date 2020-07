Lecce Lazio LIVE 2-1: miracolo di Gabriel su Adekanye (Di martedì 7 luglio 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Lazio si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Lazio 2-1 MOVIOLA 86′ Super parata Gabriel – Il portiere salva una rete praticamente già fatta di Adekanye. Il giocatore ha tentato di testa la conclusione 85′ Ultimo cambio Inzaghi – Dentro Adekanye al posto di Lazzari 81′ Cartellino giallo – Ammonito Immobile per proteste. 75′ Salvataggio Acerbi – Strakosha respinge il tentativo di Mancosu su assist di Farias, poi mette fuori il difensore con un colpo sicuro 70′ Cambi – Per la Lazio, Cataldi rileva Parolo; nel Lecce, Deiola e Rispoli prendono il ... Leggi su calcionews24

brfootball : 5': Lecce 0-1 Lazio 30': Lecce 1-1 Lazio 47': Lecce 2-1 Lazio ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lecce *2-1 Lazio *(Lucioni 47‘) #SSFootball - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - SankalpaChandan : RT @brfootball: 5': Lecce 0-1 Lazio 30': Lecce 1-1 Lazio 47': Lecce 2-1 Lazio ?? - KevinJava07 : @marco__lecce Perché fino a quando la Lazio non segna non ci entrava nel tabellone. -

Milan - Juventus è il big match della Serie A che torna per l'ennesimo turno che inizia stasera, martedì 7 luglio e si chiude giovedì. In uno stadio vuoto questa sera si gioca una delle classiche del ...

Lecce-Lazio 2-1 La Diretta Lucioni raddoppia di testa

La sfida tra Lecce e Lazio apre il programma della 31esima giornata di Serie A, che inizierà oggi per concludersi giovedì sera con Verona - Inter. Entrambe le compagini questa sera in campo vengono da ...

