Lecce-Lazio 2-1, morso alla Suarez per Patric. Pagelle e tabellino (Di martedì 7 luglio 2020) Lecce-Lazio 2-1, altro crollo dei biancocelesti che dicono addio al sogno scudetto. La Juve questa sera può portarsi a +10, Pagelle e tabellino Se non è un addio definitivo allo scudetto, poco ci manca. Ennesima caduta della Lazio, che crolla in casa contro il Lecce per 2-1. Dopo essere andati in vantaggio al 5′ minuto con Felipe Caicedo, gli uomini di Inzaghi si sono fatti pareggiare da Babacar al 30′ minuto. Sul finale del primo tempo Mancosu su rigore sciupa l’occasione per fare 2-1, ma dopo 2 minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco il Lecce passa in vantaggio grazie a capitan Lucioni. Nel finale, Patric viene espulso per aver dato un morso “alla Suarez” a Donati. Tra pochi minuti toccherà alla Juventus, impegnata a San Siro contro il Milan. In caso di vittoria, i bianconeri volerebbero a +10, mettendo in cassaforte ... Leggi su bloglive

brfootball : 5': Lecce 0-1 Lazio 30': Lecce 1-1 Lazio 47': Lecce 2-1 Lazio ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lecce *2-1 Lazio *(Lucioni 47‘) #SSFootball - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - juventibus : RT @Bibbi677: Nemmeno un tempo supplementare basta alla Lazio per segnare il gol del pareggio a Lecce. Adesso è ancora più importante vince… - mnigro176 : @realvarriale @OfficialSSLazio @Lecce_official ??giocatori lazio pandemia coronavirus lotito fermiamo il campionato Scudetto alla lazio -