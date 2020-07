Lazio, Luis Alberto: “Sarebbe da stupidi dire che la lotta Scudetto non ci riguardi” (Di martedì 7 luglio 2020) Luis Alberto ha recentemente concesso una lunga ed interessante intervista a France Football, raccontandosi e offrendo alcuni importanti spunti per il suo futuro e per l’avvenire della Lazio. Di seguito le dichiarazioni d’esordio del trequartista iberico, da anni simbolo del team guidato da Simone Inzaghi: “L’obiettivo del club è sempre stato quello di qualificarsi per la Champions, non ci siamo riusciti negli ultimi tre anni, ma siamo vicini, e siamo vicini anche alla Juventus. Bisognerebbe essere stupidi per dire che la lotta Scudetto non ci riguardi, ma è un sogno più che un obiettivo e se ne abbiamo l’occasione cercheremo di farcela, mantenendo sangue freddo per battere la Juve che vince titoli da un bel po’ di anni“. In seguito, Luis Alberto ha proposto una opinione persone sull’evoluzione del numero 10 ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Lazio, il pensiero di #LuisAlberto - sportli26181512 : Luis Alberto, lo stile di vita del '10' e il Liverpool: 'Il flop, colpa mia': Luis Alberto, lo stile di vita del '1… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #LuisAlberto, lo stile di vita del '10' e il #Liverpool: 'Il flop, colpa mia' - Gazzetta_it : #LuisAlberto, lo stile di vita del '10' e il #Liverpool: 'Il flop, colpa mia' - LeonardoMelii : @angelo35158001 @cumdivido Allora ti invito a guardare qualche partita della lazio Se i buoni sono acerbi e milinko… -