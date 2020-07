Il CdM approva il Decreto Semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato “salvo intese” il testo del Decreto Semplificazioni. Più fonti di governo precisano che si tratta di “intese tecniche”, non politiche. La riunione che è durata circa sei ore. Il CdM approva il Decreto Semplificazioni Il comunicato finale dice che ul Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un Decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. Il Decreto ... Leggi su nextquotidiano

