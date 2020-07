Halle Berry abbandona l'idea di interpretare un personaggio transgender e si scusa con la comunità (Di martedì 7 luglio 2020) Halle Berry ha rinunciato a interpretare un personaggio transgender dopo le critiche ricevute in seguito alle sue dichiarazioni, ecco le scuse dell'attrice su Twitter. Dopo le polemiche suscitate da una sua intervista, Halle Berry avrebbe rinunciato a interpretare un personaggio transgender scusandosi con la comunità trans. In un'intervista su Instagram Halle Berry aveva parlato del suo nuovo progetto, svelando l'idea di interpretare un personaggio transgender: "Il mio nuovo personaggio sarà una donna che è diventata uomo. Si tratta di un personaggio in un progetto che adoro e sto pensando di interpretarlo. Voglio immergermi in profondità in quel mondo". L'intervista ha attirato addosso all'attrice una pioggia di critiche per aver sbagliato più volte i riferimenti al sesso del suo personaggio con dichiarazioni come "il fatto ... Leggi su movieplayer

