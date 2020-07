Gianmaria Antinolfi alla conquista di Belen Rodriguez: dal corteggiamento segreto al bacio su Chi (Di martedì 7 luglio 2020) Come ha fatto Gianmaria Antinolfi a conquistare il cuore in frantumi di Belen Rodriguez ? Questa settimana in un lungo articolo sulla rivista Chi si parla proprio della nuova coppia dell’estate. Non solo in cover la foto del primo bacio della coppia, ma anche i dettagli su come Belen e l’imprenditore campano si sarebbero conosciuti. A fare da galeotto, non è stato il fratello di Belen come avevamo pensato ma il suo grande amico Mattia Ferrari. Scopriamo qualche dettaglio in più su questa storia. GIANMARCO Antinolfi conquista Belen Rodriguez: ESTATE AL bacio Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, il giovane Ferrari, vedendo la showgirl abbattuta per la fine della relazione con De Martino, ha pensato che Antinolfi fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso. E così li ha fatti incontrare con la “scusa” di qualche ... Leggi su ultimenotizieflash

