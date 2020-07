Forza Italia, la pazza idea di Martusciello: Taglialatela e Labocetta in lista (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fulvio Martusciello è al lavoro per la lista di Forza Italia a Napoli e provincia in vista del voto per le regionali (20 e 21 settembre). Dopo aver perso Francesco Guarino, che sarà candidato nella lista di Iv, Martusciello ha blindato la candidatura di Annarita Patriarca. Ma si lavora per allestire una lista competitiva dopo il passo di lato di Armando Cesaro. Pare Martusciello abbia chiesto la disponibilità a due big del centrodestra: Marcello Taglialatela e Amedeo Labocetta. Vorrebbe mettere i due ex An in lista con An. Sicuro sarà in campo Ermanno Russo, consigliere regionale uscente. Da valutare la posizione di Maria Grazia di Scala che non ha ancoro sciolto la riserva sulla candidatura. L'articolo Forza Italia, la pazza idea di Martusciello: Taglialatela e Labocetta in lista proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

