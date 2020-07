FORMAZIONI Milan Juve: Rebic con Ibrahimovic, Higuain dal 1′ (Di martedì 7 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Milan Juve Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Juve, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/2020. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelaemakers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic.Allenatore: Pioli Juve (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.Allenatore: Sarri Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

