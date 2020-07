Elle Macpherson, 56 anni e non dimostrarli: il segreto è il Super Elixir (Di martedì 7 luglio 2020) Elle Macpherson, la meravigliosa e statuaria ex top model australiana, soprannominata “The Body” negli anni ’90, per via dElle sue misure perfette (182 cm di altezza per 92-62-89), continua a stupire e lasciare senza fiato. Sul suo account Instagram, Elle posta foto che documentano la sua forma strepitosa, nonostante l’età anagrafica sia prossima ai sessanta. Il 29 marzo 2020 ha infatti soffiato su 56 candeline, ma si stenta davvero a credere, vedendola, che il tempo sia passato per lei. Corpo, viso, capelli, tutto è ancora incredibilmente perfetto, giovanile, luminoso. Merito di un patrimonio genetico Super invidiabile, non c’è dubbio, ma anche, per sua stessa ammissione di uno stile di vita e regime alimentare, messo a punto negli anni, che l’ha aiutata moltissimo. Il suo segreto si chiama Super Elixir, accompagnato a una dieta ... Leggi su dilei

Elle MacPherson ha condotto uno stile di vita decisamente insalubre, durante gli anni d’oro nel mondo della moda. La nota indossatrice australiana, ribattezzata “The Body”, ha raccontato durante un’in ...

Anche "the body" può avere problemi con il proprio corpo, nonostante questo sia considerato da anni come uno dei più belli al mondo. In una intervista al magazine inglese Red Elle MacPherson affronta ...

Elle MacPherson ha condotto uno stile di vita decisamente insalubre, durante gli anni d’oro nel mondo della moda. La nota indossatrice australiana, ribattezzata “The Body”, ha raccontato durante un’in ...Anche "the body" può avere problemi con il proprio corpo, nonostante questo sia considerato da anni come uno dei più belli al mondo. In una intervista al magazine inglese Red Elle MacPherson affronta ...