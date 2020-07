DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 8 luglio: Sanem sconvolta per l’arrivo di Polen (Di martedì 7 luglio 2020) Ventunesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo un successo strepitoso a livello d’ascolti. Le anticipazioni della puntata in onda l’8 luglio, svelano che Sanem deciderà di dire a Can di essere stata vittima dei tranelli di Emre. La ragazza si precipiterà a casa dell’Aziz anche con lo scopo di confessargli che lo ama e che non deve lasciare la Turchia. Ma la sorella di Leyla non dirà più nulla a causa dell’improvviso arrivo di Polen, la storica fidanzata dell’affascinante fotografo. Sanem vuole dire tutta la verità a Can Le anticipazioni del 21esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 8 luglio 2020, svelano che ... Leggi su kontrokultura

