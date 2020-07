Davide Casaleggio a Palazzo Chigi per incontrare Conte. Il premier: “Regionali? Non interferisco. Ma nostro progetto politico non si realizza con forze intercambiabili. Confido continui nei territori” (Di martedì 7 luglio 2020) Davide Casaleggio è arrivato a Palazzo Chigi poco dopo le 13.30 per incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’incontro era stato anticipato dalle parole dello stesso premier che, al termine della conferenza stampa sul decreto Semplificazioni, ha confermato ai cronisti che avrebbero potuto vedersi: “Avremo una conversazione nel pomeriggio se posso, dipende dai miei tempi stretti”. Nessuna conferma ufficiale sui temi al centro del colloquio. “Se parleremo delle alleanze per le Regionali? L’altro giorno ho risposto a una specifica domanda: ho risposto che non interferisco. Questa frase l’avete cancellata, ora la ripeto”. Il riferimento è alle dichiarazioni del premier del 2 luglio scorso quando, intercettato mentre passeggiava a Roma, ha definito “una sconfitta per tutti” l’eventuale mancata alleanza ... Leggi su ilfattoquotidiano

