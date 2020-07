Champions League 2019/20: data e modalità del sorteggio. Le ultime (Di martedì 7 luglio 2020) La Champions League 2019/20 riapre i battenti: data ufficiale e modalità del sorteggio per quarti di finale, semifinali e finale Si riaccendono i riflettori sulla Champions League 2019/20. Venerdì 10 luglio (ore 12) presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera, si terrà la cerimonia del sorteggio dei quarti di finale, semifinali e finale. Le date della Champions League 2019/20 Ottavi di finale: 7-8 agosto Quarti di finale: 12-15 agosto Semifinali: 18-19 agosto Finale: 23 agosto Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

