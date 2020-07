Calciomercato Cagliari – Fuori dai piani e ceduto in prestito (Di martedì 7 luglio 2020) Il terzino classe 1997 sembra ormai Fuori dai piani del Cagliari, che l’aveva acquistato dall’Inter nel Calciomercato dell’estate del 2017 ed oggi il Cagliari Calcio ha ufficializzato la cessione del calciatore Senna Miangue al Kas Eupen con la formula del prestito. Pertanto nuova avventura in Belgio per Senna Miangue, che dopo il prestito biennale poco fortunato allo Standard Liegi, resta in Pro League per vestire la maglia del Kas Eupen. Nell’ultimo massimo campionato belga, l’Eupen si è classificata 13ª e per rinforzare la propria rosa ha puntato sul giocatore di proprietà del Cagliari. Per Miangue sarà ancora un trasferimento in prestito sino al termine della stagione 2020-2021. Calciomercato Cagliari – Fuori dai piani e ceduto in prestito Giornal.it. Leggi su giornal

CAGLIARI - Attraverso una nota apparsa sul proprio sito, il Cagliari ha comunicato "la cessione del calciatore Senna Miangue al KAS Eupen con la formula del prestito sino al termine della stagione 202

