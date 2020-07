Calcio Estero DAZN, Programma e Telecronisti Liga 35a Giornata (Di martedì 7 luglio 2020) LA GUIDA AL Calcio Estero SU DAZN a cura di Simone Rossi - Digital-News.it (in grassetto le partite con telecronaca in italiano) Abbonati ora a DAZN e guarda tutta LaLiga Santander in esclusiva. 9.99€/mese.MARTEDI 7 LUGLIO 2020ore... Leggi su digital-news

L'obiettivo del Leeds è vicinissimo, a pochi passi. La squadra di Bielsa ha l'opportunità di ritornare in Premer dopo ben 16 anni di assenza. Mancano soltanto cinque partite, cinque finali per i Peaco ...

Piccolo CR7, meteora in A, eroe in Spagna: Ocampos, da birraio a barbiere di Siviglia

Figaro a Siviglia lo conoscevano tutti. Nella celebre opera di Gioachino Rossini era molto di più di un semplice barbiere. Un factotum della città, pronto a sacrificarsi e a dare una mano a chiunque.

