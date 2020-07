Berlusconi, il giudice Esposito: “Su Rete 4 consentita gravissima diffamazione. Faziosità, omissioni e distorsioni: pronte querele” (Di martedì 7 luglio 2020) È una “gravissima diffamazione” quella “posta in essere nel corso della trasmissione andata in onda ieri sera su Rete 4 La Quarta Repubblica” ai danni di Antonio Esposito. Lo scrive l’avvocato Antonio Grieco in una nota in cui spiega di aver ricevuto mandato dal giudice di “adire le vie legali nei confronti di tutti coloro che si siano resi responsabili della gravissima diffamazione”. Per il legale durante la trasmissione televisiva condotta da Nicola Porro “si è giunti, in maniera inqualificabile, a consentire al giornalista Piero Sansonetti di affermare, tra l’altro, che la magistratura è marcia…moltissimi processi sono truccati’ e poi che ‘trame della magistratura italiana e quella del giudice Esposito fa parte, sta dentro a questa storia’, gridando, infine, ‘il giudice Esposito ... Leggi su ilfattoquotidiano

