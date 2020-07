Avengers: Endgame, ecco perché Black Widow non ha avuto un funerale (Di martedì 7 luglio 2020) La regista di Black Widow, Cate Shortland, spiega perché Natasha Romanoff non ha avuto un funerale in Avengers: Endgame svelando che proprio lei non l'avrebbe voluto. Nuove rivelazioni su Avengers: Endgame, in particolare sulla morte di Black Widow che nel film non ha avuto una commemorazione funebre, probabilmente perché proprio Natasha Romanoff non avrebbe voluto un funerale, come spiega la regista Cate Shortland. Uno dei dibattiti più accesi dopo l'uscita di Avengers: Endgame, più di un anno fa, è stato incentrato sul mancato funerale di Vedova Nera, morta sacrificandosi su Vormir in modo che i suoi compagni Vendicatori potessero ottenere la Gemma dell'Anima per sconfiggere Thanos. Secondo quanto raccontato a Empire da Cate Shortland, regista del film stand alone Black Widow, una cerimonia pubblica in suo ... Leggi su movieplayer

Sembra ormai certo che il prossimo film Marvel Black Widow sarà il trampolino di lancio per il personaggio interpretato da Florence Pugh, ovvero Yelena Belova, la seconda – terza nei comics – Vedova N ...

Avengers: Endgame, il mutante che i Russo avrebbero voluto nel film

I quattro film dell’Universo Cinematografico Marvel diretti da Anthony e Joe Russo si sono sempre distinti per l’introduzione di nuovi personaggi, come Spider-Man, Black Panther e il Barone Zemo. È in ...

