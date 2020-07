Arisa in costume conquista tutti: “Finalmente una donna con le curve!” – FOTO (Di martedì 7 luglio 2020) La cantante Arisa inaugura la stagione estiva con una FOTO in costume sulla riva del fiume e conquista tutti. Lo scatto di Rosalba Pippa era esattamente ciò di cui ogni donna aveva bisogno di vedere: un corpo femminile bellissimo, naturale, senza artifici e che sa accettarsi per ciò che è. Arisa in costume conquista tutti:... L'articolo Arisa in costume conquista tutti: “Finalmente una donna con le curve!” – FOTO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Commenti come "Una bellezza naturale!" e "Bellissima oltre che bravissima" sono solo una piccola parte dei complimenti che Arisa ha ricevuto su Instagram. La cantante ha postato una sua foto in ...

Nessuna meta esclusiva o spiaggia assolata per Rosalba Pippa, in arte Arisa. Donna semplice, schietta e sincera, ha optato per una domenica di sano relax per una gita al fiume in compagnia dei suoi am ...

Nessuna meta esclusiva o spiaggia assolata per Rosalba Pippa, in arte Arisa. Donna semplice, schietta e sincera, ha optato per una domenica di sano relax per una gita al fiume in compagnia dei suoi am ...