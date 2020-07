Anna Moroni regala la ricetta della torta di menjar blanc (Di martedì 7 luglio 2020) torta di menjar blanc è un dolce tipico di Alghero, è la ricetta dolce di Anna Moroni per le Ricette all’italiana di oggi 7 luglio 2020, è la torta fatta con la pasta frolla e il ripieno di crema di latte. E’ una delle dolci Ricette all’italiana di Anna Moroni da provare subito, una torta golosissima. Prepariamo tutto con largo anticipo, Anna Moroni consiglia di fare la crema al latte il giorno prima e farla ben raffreddare e rapprendere. Anche la pasta frolla possiamo prepararla prima e metterla in frigo così sarà tutto più semplice e veloce e in poco tempo potremo gustare la torta bianco mangiare, la torta sarda che piace tanto ad Anna Moroni. Questa è la ricetta che le ha suggerito un amico di Alghero, non ci resta che provare a farla con tutti i consigli della maestra in cucina per Ricette ... Leggi su ultimenotizieflash

Un dolce con le ciliegie è la ricetta di Anna Moroni per Ricette all'italiana, lo strudel di ciliegie è un dolce facile e veloce da fare perché utilizza il pan di Spagna e la pasta sfoglia già pronte.

