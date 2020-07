Zona Euro, tornano a crescere i consumi a maggio. Sopra attese (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Recupera il commercio al dettaglio nell’EuroZona a maggio. Secondo l’Eurostat, le vendite sono salite del 17,8% su base mensile, dopo il -12,1% rivisto aprile (-11,7% il preliminare). Il dato è anche migliore delle attese degli analisti (+15%). Su base annua, le vendite registrano un calo del 5,1% dal -19,6% del mese precedente ed inferiore al consensus (-7,5%). Le vendite nell’Europa dei 27 sono cresciute del 16,4% su base mensile (-11,4% ad aprile), mentre su base annua hanno segnato un -4,2% dal -18% precedente. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Zona Euro Zona euro: crescono più del previsto le vendite al dettaglio a maggio Trend-online.com Errato conferimento rifiuti: Messinaservizi Bene Comune, sanzioni da 450 a 600 euro

Tra sabato e domenica notte, serrati controlli della zone Nord e Sud della città. Dieci cittadini multati per 600 euro ciascuno, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, per abbandono di rifiuti sul ...

Josef Parzhuber in Gates: nuovo presidente EMEA

Josef Parzhuber dall’1 maggio è il nuovo presidente per la zona EMEA (Europa, Middle East e Africa) di Gates. Parzhuber, che risponde direttamente al vicepresidente esecutivo e direttore commerciale d ...

