Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 12:30 (Di lunedì 6 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA IN APERTURA IL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. CODE A TRATTI SULLA SALARIA TRA VIA ANIENE E FONTE DI PAPA PER CHI TRANSITA IN AMBO LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE. SPOSTANDOCI SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL RomaNO E IL COMUNE DI POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SULLA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI LEPINI RALLENTAMENTI TRA LOCALITA’ QUATTRO STRADE E VALLE FIORETTA IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversincampan : Asse Mediano: fino alle 18.00 di mercoledì 30 settembre, per lavori, è attivo il restringimento di carreggiata in c… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : #ViadelMare Code per #incidente tra #Acilia e #CasalBernocchi in direzione #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai