Valeria e Ciavy, la prima coppia a scoppiare in Temptation Island (Di lunedì 6 luglio 2020) Un presunto bacio fa scoppiare l’ira di lui che non vorrebbe perdonarla. Litigata pesante, stavolta pare che Ciavy dovrà dire addio alla sua Valeria Valeria e Ciavy (Fonte: web)Temptation Island, lo dice il nome del programma, è un “gioco” molto rischioso per chi accetta di parteciparvi. Una coppia già stabile ed in fiducia forse, avrebbe meno da temere dai tentatori, che sono lì apposta per far cedere uno dei due componenti, ma non è così tra Valeria e Ciavy. Anzi, sembra proprio che lei, ci abbia messo poco a lasciarsi andare e forse volutamente, non resistere alle tentazioni del bell’Alessandro. Muscoli, tatuaggi, fare da Don Giovanni, lui ha saputo come provocare la bionda ventisettenne che non si è tirata indietro. Valeria e Ciavy, c’è stato un bacio con Alessandro? Valeria e ... Leggi su chenews

