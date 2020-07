Temptation Island: in arrivo un terzo bambino per Emanuele e Alessandra (Di lunedì 6 luglio 2020) Emanuele e Alessandra hanno partecipato a Temptation Island qualche anno fa. I due dopo una breve separazione hanno poi deciso di creare una vita insieme e adesso sono vicini, affiatati e aspettano già il terzo figlio! Alessandra ED Emanuele: IN arrivo IL terzo FIGLIO – A fare l’annuncio è stata la stessa Alessandra sul suo … L'articolo Temptation Island: in arrivo un terzo bambino per Emanuele e Alessandra Leggi su dailynews24

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - BITCHYFit : Valeria e Ciavy di Temptation Island: lo spoiler sul loro destino - SuppiniSara : @Raffipaffy sto lavorando, mi prendo una pausa, vado su IG e capito in un thread su temptation island. Vedo il tuo… - infoitcultura : Ciavy di Temptation Island, ecco perché si fa chiamare così (e il suo vero nome) -