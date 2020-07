Sarri “Il Milan ci crea difficoltà, sarà gara complicata” (Di lunedì 6 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – “A noi il Milan ha creato difficoltà per tutta la stagione, in più in questo momento mi sembra in grandissima condizione fisica e mentale: ha fatto le ultime partite su grandi livelli con vittorie importantissime contro Lazio e Roma. Sarà una partita complicata”. Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri presenta così la partita sul campo del Milan. Grazie proprio al successo ottenuto sabato scorso dai rossoneri contro la Lazio, ora i bianconeri possono gestire un vantaggio di 7 punti sulla seconda squadra in classifica. “Ma non possiamo avere nessun tipo di rilassamento, in questo periodo le gare sono tutte difficilissime – ha osservato Sarri in conferenza stampa – Sbagliare una partita o anche una parte di un match può essere facile, visto che nessuna squadra è in perfetta condizione ... Leggi su liberoquotidiano

