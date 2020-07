Roma, fa ‘strike’ di pedoni con l’auto: investe tre persone col Mercedes, una è in codice rosso (Di lunedì 6 luglio 2020) Incidente nella mattinata di ieri, domenica 5 luglio, all’Esquilino, a Roma. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha investito tre pedoni in Via Santa Croce di Gerusalemme in corrispondenza dell’intersezione con Via Germano Sommeiller. Incidente stradale all’Esquilino Nell’incidente un uomo è stato trasportato all’Umberto I in codice azzurro ma ad avere la peggio sono state due donne. Una è stata ricoverata in codice arancione mentre l’altra, la più grave, in codice rosso. Entrambe sono state portate all’Ospedale San Giovanni. pedoni investiti a Roma Il sinistro si è verificato intorno alle 10.50 di ieri. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo I Trevi. Roma, fa ‘strike’ di pedoni con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

