Raul Jimenez Juventus, arriva la decisione dei Wolves sull’affare (Di lunedì 6 luglio 2020) Raul Jimenez Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Raul Jimenez per rinforzare l’attacco. Il centravanti del Wolverhampton piace molto a Paratici, con quest’ultimo che monitora sempre la pista che porta al bomber arancionero. Dalla Spagna però sarebbero arrivate notizie poco confortanti: i Wolves hanno deciso il futuro del giocatore. Raul Jimenez Juve: l’attaccante resta in Premier Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fichajes.net anche il Manchester United avrebbe messo sul taccuino Raul Jimenez, ma il club allenato da Nuno Espirito Santo sarebbe propenso a tenere il calciatore messicano ancora per un’altra stagione. Leggi anche: Mercato Juventus, nuovo scambio con la Roma: sul piatto due gioielli Nel frattempo i bianconeri si cautelano: sempre vivo l’affare Milik, ma sul polacco c’è ancora la concorrenza del ... Leggi su juvedipendenza

