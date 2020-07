Premio Don Diana, flash mob in memoria di Valerio Taglione (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Un flash mob in memoria di Valerio Taglione, coordinatore del Comitato Don Diana, morto a maggio in seguito ad una brutta malattia, è stato realizzato sabato a Casal di Principe durante la cerimonia di consegna dei premi Don Diana, riconoscimenti dati a personalità che si sono distinte quest’anno nel campo sociale. I premi sono andati ad Aldo Policastro – Procuratore di Benevento, a Carlo Borgomeo -presidente della Fondazione con il Sud e al Team medico sanitario del professor Paolo Ascierto. Per la sezione Menzioni Speciali, il riconoscimento è andato a Cesare Moreno di Maestri di Strada, ad Eugenia Carfora, preside a Caivano, e ad Antonio Gaudioso di Cittadinanzattiva, Jorit. C’è stata grande commozione però nel ricordare Valerio ... Leggi su anteprima24

