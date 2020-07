Portici, in carrozza senza mascherina aggredisce il capotreno (Di lunedì 6 luglio 2020) Portici, aggredisce capotreno: in un vagone della CircumVesuviana un uomo che viaggiava senza mascherina ha preso a testate il capotreno. Il pendolare stava fumando quando è stato richiamato dal pubblico ufficiale. Ennesimo episodio di violenza scaturito dal mancato rispetto delle regole anti covid. Dopo un’aggressione, ieri, sulle spiagge di Ostia di una bagnante che aveva richiesto il distanziamento sociale a un giovane, si registra un altro fatto di violenza, stavolta a Portici. Su un treno della CircumVesuviana infatti un uomo ha preso a testate il capotreno per averlo richiamato “all’ordine”. Il passeggero, infatti, non indossava la mascherina e stava fumando, altra cosa vietata all’interno di una carrozza. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio su un treno che da Poggiomarino si dirigeva verso Napoli, all’altezza della stazione ... Leggi su bloglive

