Nessun contagio in 10 regioni. Ma la curva torna a salire con 208 nuovi casi rispetto a ieri. Oltre 13mila malati sono ancora in isolamento domiciliare (Di lunedì 6 luglio 2020) La curva epidemica torna a salire con 208 nuovi contagi (di cui 111 in Lombardia) registrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 192 di ieri e di un numero inferiore di tempo (22.166 contro i 34.462 dello scorso fine settimana). I casi totali dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, secondo quanto riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 241.819. Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono 10: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. sono 8 i nuovi decessi (ieri erano 7) – Lombardia (3 decessi), Piemonte (2), Veneto, Lazio e Sardegna (1 in ciascuna) – che portano il totale delle vittime a 34.869. I guariti sono 133 (ieri 164) per un totale di 192.241. Per il secondo giorno consecutivo sale anche il numero dei pazienti attualmente positivi, oggi +67 oggi ... Leggi su lanotiziagiornale

