Nastri d’Argento 2020, tutti i vincitori della 74esima edizione (Di lunedì 6 luglio 2020) Nastri d’Argento 2020, tutti i vincitori: miglior film, regista e attore Questa sera, lunedì 6 luglio 2020, si terrà la cerimonia dei Nastri d’Argento 2020. Il celebre riconoscimento cinematografico made in Italy è giunto alla 74esima edizione e l’evento si terrà al Museo MAXXI a Roma, così come sarà trasmesso in diretta su Rai Movie a partire dalle ore 21:10. La serata, inoltre, è dedicata ad Ennio Morricone, il celebre maestro e compositore di capolavori assoluti che è venuto a mancare proprio questa mattina. Ma chi ha vinto i Nastri d’Argento quest’anno? In gara c’erano nomi importanti e film con tantissime candidature: è il caso di Pinocchio di Matteo Garrone, con ben nove candidature, esattamente come Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. Vediamo chi ha vinto. Tutte le candidature ... Leggi su tpi

WeCinema : Buon compleanno Lollo! Classe 1927, compie oggi gli anni #GinaLollobrigida, tra le attrici italiane più note al mon… - leggoit : nastri d’argento 2020: '#favolacce' miglior film, '#pinocchio' di Matteo #Garrone si aggiudica 6 premi - Noovyis : (Nastri d'Argento 2020, tutti i premi: Favolacce è il miglior film) - - aldera661 : RT @gayit: Nastri d'Argento 2020, i vincitori - Trionfa Favolacce, 3 premi per La Dea Fortuna - _lallero_serena : Valeria Golino vincitrice come attrice non protagonista ai Nastri d'Argento. Ragazzi sono su Marte, c'ho la lacrima… -

Ultime Notizie dalla rete : Nastri d’Argento Damiano e Fabio D’Innocenzo: «I ricordi di noi bambini legati al sesso. L’infanzia non ha retropensiero» Corriere della Sera