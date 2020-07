MotoGp, Ezpeleta per nulla sorpreso dell’accordo tra la Honda e Pol Espargaro: “conosco i motivi di questa decisione” (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono questi i giorni decisivi per l’ufficialità dell’accordo tra la Honda e Pol Espargaro, l’accordo tra le parti è stato già trovato e in questa settimana è atteso l’annuncio. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn’operazione di mercato che non ha sorpreso Carmelo Ezpeleta, come ammesso da lui stesso ai microfoni di Motorsport.com: “a me l’accordo fra Pol Espargaro e Honda non sorprende. Capisco che possa lasciare sorpreso qualcuno fuori dal paddock, ma io so com’è andata e da dove viene, quindi non mi sorprendo. In generale, nessuna delle cose fatte dalle squadre mi lasciano sorpreso, perché sono più informato di quanto non lo sia la gente. So per quale motivo Honda prende questa decisione, quindi lo sapranno anche loro ma non mi intrometto. Se mi chiedessero cosa ne penso, non risponderei ... Leggi su sportfair

Motorsport_IT : #MotoGP | MotoGP, Ezpeleta: “L’accordo fra Espargaró e HRC non mi sorprende” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Ezpeleta MotoGP, Ezpeleta: “L’accordo fra Espargaró e HRC non mi sorprende” Motorsport.com, Edizione: Italia MotoGP, Ezpeleta: “L’accordo fra Espargaró e HRC non mi sorprende”

Carmelo Ezpeleta, autorità massima della MotoGP, ammette a Motorsport.com che l’ingaggio di Pol Espargaró in Honda nel 2021 non lo sorprende, perché conosce tutti i dettagli dell’operazione. Fra due s ...

Valentino Rossi, la leggenda continua: a Jerez annuncia il rinnovo?

Valentino Rossi e Franco Morbidelli inseparabili negli ultimi allenamenti. Di recente hanno girato al Mugello su una Yamaha R1, alternandosi anche sul circuito di Misano, al Ranch di Tavullia, sulle p ...

Carmelo Ezpeleta, autorità massima della MotoGP, ammette a Motorsport.com che l’ingaggio di Pol Espargaró in Honda nel 2021 non lo sorprende, perché conosce tutti i dettagli dell’operazione. Fra due s ...Valentino Rossi e Franco Morbidelli inseparabili negli ultimi allenamenti. Di recente hanno girato al Mugello su una Yamaha R1, alternandosi anche sul circuito di Misano, al Ranch di Tavullia, sulle p ...