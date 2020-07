Milan, Pioli: "Dovremo eccellere perchè giochiamo contro i migliori. Ibra? Il più forte che abbia mai allenato" (Di lunedì 6 luglio 2020) Alla vigilia del big match contro la Juventus, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Milan, Stefano Pioli. Riportate dalla Gazzetta dello Sport, ecco le parole del tecnico sugli avversari: “Dovremo eccellere in tutto, perché giochiamo contro i migliori. Però direi che sì, questo è il mio Milan. In passato non ci eravamo riusciti con la continuità e la precisione che stiamo avendo in queste partite”. FBL-ITA-CUP-AC Milan-JUVENTUS Sul momento della squadra: “Stiamo riuscendo a mettere... Leggi su 90min

