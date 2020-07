Maria Travia, chi è la moglie di Ennio Morricone: per tutta la vita al suo fianco (Di lunedì 6 luglio 2020) Maria Travia è stata la donna che ha accompagnato Ennio Morricone per tutta la vita, ma anche la sua fonte d’ispirazione e giudice severo. Si dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Mai come nel caso di Ennio Morricone questo detto è calzante. Nei tanti anni di carriera del compositore deceduto … L'articolo Maria Travia, chi è la moglie di Ennio Morricone: per tutta la vita al suo fianco è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

DonnaGlamour : Chi è Maria Travia, moglie e grande amore di Ennio Morricone -