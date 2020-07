Juventus, Sarri: “Attenzione al Milan. Sarà un mese difficile. Sullo scudetto…” (Di lunedì 6 luglio 2020) Vigilia di campionato per la Juventus di Maurizio Sarri che dopo aver vinto il derby contro il Torino si appresta a sfidare il Milan, una delle squadre più in forma in questo momento. Il tecnico toscano ha presentato la gara contro i rossoneri nel consueto appuntamento con i media.Juventus: le parole di Sarricaption id="attachment 842653" align="alignnone" width="433" Sarri (getty images)/caption"Quella di domani è una partita difficile. Il Milan, che ci ha creato problemi in questa stagione, è in grandi condizioni fisiche e mentali e si esprime su alti livelli. In questo periodo l'aspetto mentale è delicatissimo e l'errore è dietro l'angolo", ha detto Sarri. "I ragazzi sanno che è sarà un mese difficile, e quindi non bisogna perdere la concentrazione". E sui punti di vantaggio in ottica scudetto dalla Lazio e dall'Inter: "Il ... Leggi su itasportpress

