Il pilota monegasco Leclerc contro gli ipocriti dell’inginocchiatoio: preferisce restare in piedi (Di lunedì 6 luglio 2020) Al Gran Premio d’Austria il pilota Charles Leclerc si è reso protagonista di un gesto che ha demolito l’ipocrisia antirazzista che da settimane ci viene propinata in tutte le salse. Leclerc ha rifiutato di inginocchiarsi come gesto simbolico in difesa dei diritti dei neri. “Quello che conta sono i fatti. Non m’inginocchierò, ma questo non significa affatto che sia meno impegnato di altri nella lotta alle discriminazioni”, ha scritto in un tweet destinato a far discutere. “Credo che contino i fatti e i comportamenti nella nostra vita quotidiana rispetto a gesti formali che potrebbero essere giudicati controversi in alcuni Paesi”, ha scritto il ferrarista. Come Leclerc anche altri piloti hanno rifiutato di mettersi in ginocchio. Con lui, non si sono inginocchiati Max Verstappen, Antonio Giovinazzi, Daniil Kvyat, Carlos ... Leggi su secoloditalia

