Ida e Riccardo sono in crisi? Lui va (da solo) al battesimo della figlia di Sossio - (Di lunedì 6 luglio 2020) Novella Toloni Da giorni si moltiplicano i rumors su una nuova (profonda) crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarieri. A confermare il periodo difficile della coppia ci sarebbe la partecipazione (da single) di Riccardo al battesimo della figlia di Sossio Aruta Tira aria di crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Le voci che volevano la coppia in profonda crisi, dopo aver trascorso la quarantena insieme, sono state confermate prima dalle parole sibilline della bella parrucchiera e poi dalla presenza di Riccardo, da solo, alla festa di battesimo della piccola Bianca, figlia di un'altra popolare coppia del programma, Ursula e Sossio. Le voci che la coppia stesse attraversando un momento difficile erano iniziate a circolare poco dopo la fine del lockdown. I due avevano scelto di vivere il lungo periodo di ... Leggi su ilgiornale

