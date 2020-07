I pirati della strada sono aumentati (Di lunedì 6 luglio 2020) Sempre più numerosi in Italia gli episodi di pirateria stradale grave. Secondo gli ultimi dati dello speciale Osservatorio Asaps, nel 2019 se ne sono registrati 1.129, il 12,3% in più rispetto ai 1.005 dell'anno precedente. Le vittime sono state complessivamente 115, quattro in più rispetto al 2018, i feriti 1.335, in aumento del 17,5% rispetto all'anno precedente. Nei primi cinque mesi di quest'anno gli episodi di pirateria sono stati già 308, con 28 morti e 365 feriti nonostante il periodo del lockdown. "I dati di questo bieco fenomeno, molto italiano - denuncia Giordano Biserni, presidente dell'Associazione amici sostenitori polizia stradale - devono farci riflettere e richiedono una maggiore politica di contrasto. Perché si scappa dopo l'incidente I motivi della fuga? Più o meno sempre gli stessi, la guida in ... Leggi su agi

albertoangela : #Amburgo è una delle più grandi città portuali del mondo, luogo di approdo, nel tempo, di mercanti, pirati, immigra… - Agenzia_Italia : I pirati della strada sono aumentati - Giacomo_Fresi : @zaiapresidente Caro Zaia da leghista Le dico che Lei sta andando troppo oltre. TSO per i positivi per colpa di uno… - siliano_g : @archiferrara @benzinazero Aumentano le auto,i Suv, l'inquinamento,aumenta la maleducazione la distrazione l'incivi… - zaynswifem : @totallyprepon inception, interstellar, the martian sopravvissuto, dunkirk, joker, pirati dei caraibi, Harry Potter… -